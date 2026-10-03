Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів 2 жовтня та вночі проти 3 жовтня.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Удари по об’єктах ворога на ТОТ та у РФ: що відомо

За даними українських військових, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

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Такі об’єкти, наголошують у Генштабі, є одними з пріоритетних цілей, тож системне їхнє ураження спрямоване на зменшення спроможностей РФ бити по цивільній інфраструктурі України.

У районі Новоочеретуватого Донецької області Сили оборони уразили переправу через річку Мокрі Яли.

На Херсонщині, у районі Громівки, зафіксовано влучання в ремонтну базу окупантів.

Ще два об’єкти були під ударом ЗСУ у РФ. Так, у районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські військові завдали ураження по пункту управління.

А в районі Вознесенівки тієї ж таки Бєлгородської області були удари по складу матеріально-технічних засобів.

Робота по ключових цілях російського агресора триває, зауважують у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 22 ОМБр

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