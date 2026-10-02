Росія може готувати диверсії в Європі: у ГУР назвали можливі цілі
- Російські спецслужби отримали завдання активізувати діяльність у країнах ЄС та НАТО.
- Кремль готує гібридні операції для послаблення підтримки України та спроможностей Альянсу.
Російські спецслужби отримали завдання активізувати диверсійну діяльність на території країн Європейського Союзу та НАТО. Кремль готується до проведення гібридних операцій, метою яких є послаблення підтримки України та спроможностей блоку.
Про це повідомило Головне управління розвідки у п’ятницю, 2 жовтня.
Росія готується посилити диверсії в країнах ЄС та НАТО
За інформацією ГУР, для проведення операцій, у тому числі диверсійного характеру, Росія планує використовувати агентів, яких Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ) та ФСБ завербували в Європі.
Російські спецслужби цікавлять військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку.
– Серед ймовірних цілей агресора – приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах, – йдеться у повідомленні.
У розвідці поінформували, що попередили партнерів про плани російської сторони.
Нагадаємо, верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Альянс посилює обмін розвідувальною інформацією у відповідь на серію диверсій та інших інцидентів, які, ймовірно, пов’язані з Росією.
Розвідувальна служба Міністерства оборони Данії повідомила, що у найближчі місяці існує “невеликий, але дедалі більший ризик” того, що Росія розпочне обмежений військовий наступ проти однієї або кількох сусідніх із нею країн НАТО.