Російські спецслужби отримали завдання активізувати диверсійну діяльність на території країн Європейського Союзу та НАТО. Кремль готується до проведення гібридних операцій, метою яких є послаблення підтримки України та спроможностей блоку.

Про це повідомило Головне управління розвідки у п’ятницю, 2 жовтня.

Росія готується посилити диверсії в країнах ЄС та НАТО

За інформацією ГУР, для проведення операцій, у тому числі диверсійного характеру, Росія планує використовувати агентів, яких Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ) та ФСБ завербували в Європі.

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Російські спецслужби цікавлять військові об’єкти, критична інфраструктура та системи зв’язку.

– Серед ймовірних цілей агресора – приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах, – йдеться у повідомленні.

У розвідці поінформували, що попередили партнерів про плани російської сторони.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Альянс посилює обмін розвідувальною інформацією у відповідь на серію диверсій та інших інцидентів, які, ймовірно, пов’язані з Росією.

Розвідувальна служба Міністерства оборони Данії повідомила, що у найближчі місяці існує “невеликий, але дедалі більший ризик” того, що Росія розпочне обмежений військовий наступ проти однієї або кількох сусідніх із нею країн НАТО.

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