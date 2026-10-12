Наприкінці минулого тижня деякі користувачі втратили можливість увійти до Резерв+. Під час авторизації застосунок блокує доступ, хоча раніше працював без проблем.

Обмеження стосуються, зокрема, пристроїв із root-правами та зміненою операційною системою. Такі налаштування дають користувачам більше контролю над телефоном, але можуть стати причиною відмови в роботі окремих захищених сервісів.

Факти ICTV розібралися, чому Резерв+ блокує вхід, що робити, якщо застосунок не відкривається, та як отримати військово-обліковий документ з QR-кодом без мобільної програми.

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Чому Резерв+ не відкривається на телефоні

Як пояснює чат-бот Резерв+ у Viber, застосунок посилив захист персональних даних і припинив роботу на пристроях із root-доступом. Про це повідомило видання Новини.LIVE.

Root-права, або права суперкористувача, дають змогу отримати розширений доступ до системи Android. Завдяки їм можна змінювати системні файли, видаляти встановлені виробником програми та налаштовувати роботу смартфона під власні потреби.

Однак такі зміни можуть послаблювати вбудовані механізми захисту. Зокрема, на пристрої з розширеними правами сторонні програми можуть отримати доступ до даних, які за звичайних налаштувань операційної системи залишаються захищеними.

Тому застосунки, що працюють із персональною або платіжною інформацією, перевіряють, чи відповідає пристрій вимогам безпеки. Якщо перевірка не проходить, програма обмежить доступ до своїх функцій.

Отже, якщо Резерв+ заблокувався, це не обов’язково означає, що зламався сам застосунок або виникли проблеми з обліковим записом. Причина іноді в програмному забезпеченні смартфона.

Що робити, якщо Резерв+ заблокувався

Якщо Резерв+ не відкривається або відмовляє в авторизації, спочатку варто з’ясувати, чи має смартфон root-права та чи встановлена на ньому кастомна прошивка.

Подальші дії залежать від того, як саме змінювали пристрій:

Якщо на смартфоні є root-права. Можна спробувати видалити їх за допомогою інструмента, через який їх отримували. Наприклад, у Magisk передбачена функція видалення root-доступу.

Якщо встановлена кастомна прошивка, то повернення до офіційного програмного забезпечення виробника допоможе відновити доступ. Перед перепрошивкою необхідно зберегти важливі дані, оскільки процедура може призвести до їх видалення.

Якщо смартфон потрібен із розширеними правами для роботи, то не обов’язково відмовлятися від звичних налаштувань. Для входу до Резерв+ можна скористатися іншим сумісним смартфоном або планшетом.

Якщо причина блокування незрозуміла, варто звернутися до служби підтримки Резерв+, перш ніж змінювати прошивку або скидати телефон до заводських налаштувань.

Видалення root-прав саме по собі не гарантує відновлення роботи програми. Якщо завантажувач залишається розблокованим або операційна система не відповідає вимогам перевірки безпеки, обмеження можуть зберегтися.

Як отримати військово-обліковий документ, якщо Резерв+ не працює

Якщо потрібно терміново пред’явити військово-обліковий документ, не обов’язково чекати, поки вдасться відновити роботу мобільного застосунку.

Один зі способів — скористатися порталом Дія через веббраузер та перевірити доступність послуги отримання військово-облікового документа. Електронний документ із QR-кодом можна використовувати для підтвердження відомостей військового обліку відповідно до встановлених правил.

Якщо скористатися порталом не вдається, можна спробувати авторизуватися в Резерв+ на іншому сумісному пристрої.

Як кастомна прошивка впливає на роботу застосунків

Проблема стосується не лише Резерв+. Власники смартфонів із неофіційною версією Android, зміненими системними файлами або розблокованим завантажувачем також стикаються з обмеженнями під час використання інших захищених сервісів.

Наприклад, Google попереджає, що Google Wallet (гаманець) може не працювати для безконтактних платежів на пристроях із root-правами, кастомними прошивками або розблокованим завантажувачем. Щоб відновити оплату, компанія рекомендує повернутися до оригінальної операційної системи, яка відповідає вимогам безпеки.

Це пов’язано з перевірками цілісності пристрою. Google використовує механізми, які допомагають визначити, чи працює програма на сертифікованому пристрої та чи не було змінено системне програмне забезпечення. Якщо смартфон не проходить перевірку, окремі функції можуть стати недоступними.

Детальніше про ці обмеження Google розповідає у довідці щодо безпеки Google Wallet та в документації для розробників Android.

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