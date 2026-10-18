На кінець минулої доби на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Російський ворог завдав одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5173 дрони-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2026

Втрати ворога на 12 жовтня

особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб,

танків – 12 416 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 25 561 (+7) од.,

артилерійських систем – 51 293 (+27) од.,

РСЗВ – 2 224 (+3) од.,

засобів ППО – 1 711 (+1) од.,

літаків – 449 (+6) од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372) од.,

крилатих ракет – 5 134 (+4) од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363) од.,

спеціальної техніки – 4 835 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: 160 омбр/Сухопутні війська ЗСУ

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