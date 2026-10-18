Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 18 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Російський ворог завдав одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5173 дрони-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 18 жовтня 2026
Втрати ворога на 12 жовтня
- особового складу – близько 1 565 060 (+2 090) осіб,
- танків – 12 416 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 25 561 (+7) од.,
- артилерійських систем – 51 293 (+27) од.,
- РСЗВ – 2 224 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 711 (+1) од.,
- літаків – 449 (+6) од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 968 (+6) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 568 358 (+1 372) од.,
- крилатих ракет – 5 134 (+4) од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 246 (+363) од.,
- спеціальної техніки – 4 835 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 698-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Фото: 160 омбр/Сухопутні війська ЗСУ
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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