Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямоване на більш ефективний розподіл електроенергії. Відтепер переліки критично важливих об’єктів формуватимуть окремо для зимового та літнього періодів.

Про це повідомив глава Міненерго Денис Шмигаль у четвер, 6 серпня.

Електроенергія розподілятиметься за новим принципом

За словами міністра, під час формування таких переліків враховуватимуть сезонні особливості роботи енергетичної системи та граничні показники споживання електричної потужності.

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Шмигаль зазначив, що ухвалені зміни дозволять:

ефективніше планувати розподіл доступних обсягів електроенергії;

збільшити обсяг електроенергії, який буде доступний для побутових споживачів;

забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії між регіонами;

підвищити стабільність роботи об’єднаної енергетичної системи України.

Раніше в інтерв’ю Politico Денис Шмигаль говорив, що Україна розраховує на те, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну цієї осені.

Цьому, на думку Шмигаля, мають сприяти удари по об’єктах на території РФ у поєднанні з посиленням санкційного тиску на РФ з боку міжнародних партнерів.

Міністр енергетики зазначив, що у разі відсутності такого розвитку подій Україна може зіткнутися з новою хвилею російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку.

Це може стати продовженням минулорічної кампанії, через яку українські міста залишалися без електроенергії та теплопостачання.

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