Під час російської атаки на Київ 27 жовтня кілька балістичних ракет були спрямовані по Південному мосту.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Скільки ракет Росія спрямувала по Південному мосту

За словами Юрія Ігната, під час останньої атаки російські війська спрямували по Південному мосту в Києві кілька балістичних ракет.

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Речник Повітряних сил наголосив, що мости є складними інженерними спорудами, які не так просто повністю зруйнувати. Водночас навіть пошкодження дорожнього полотна створює серйозні труднощі для руху транспорту та потребує ремонтних робіт.

— Декілька ракет противник направив в один із мостів Києва. Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час, — пояснив Ігнат.

Ігнат повідомив, що під час атаки російські війська загалом застосували 16 балістичних ракет типу Іскандер-М або зенітних керованих ракет С-400.

Який саме тип ракет використали для удару по Південному мосту, наразі встановлюють фахівці, які досліджують місця влучань.

— Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це Іскандер-М або ж С-400, зенітні ракети, — зазначив речник.

За його словами, протягом останніх двох тижнів російська армія зосередила ракетні удари на Києві. При цьому змінилася й тактика атак.

Якщо раніше балістичні ракети могли запускати один раз за ніч, то тепер російські війська застосовують їх кількома хвилями, розтягуючи обстріли в часі.

Такі удари супроводжуються атаками безпілотників, що створює додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару 27 жовтня було пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мосту.

Через це рух автомобільного транспорту мостом повністю перекрили в обох напрямках, а роботу зеленої лінії метро тимчасово обмежили.

Також запровадили тимчасові маршрути об’їзду Південного мосту для легкових і вантажних автомобілів.

Фото: Медіа Центр Україна

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