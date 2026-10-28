Колишній генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що у вересні отримав інформацію про нібито підготовку протиправних насильницьких дій щодо нього. За його словами, до цього могли бути причетні керівники НАБУ та САП.

Про це Кравченко написав у соцмережах у відповідь на запити ЗМІ.

Звинувачення Кравченка проти НАБУ, САП та ОП

За словами колишнього генпрокурора, відповідні накази для НАБУ і САП нібито надходили від Офісу президента.

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Також Кравченко пов’язав цю історію із затриманням в Австрії двох чинних військовослужбовців ГУР із групи Артан.

Він зазначив, що командир групи Віктор Торкотюк на момент затримання підлеглих також перебував в Австрії. Один із затриманих, як стверджує ексгенпрокурор, раніше працював у НАБУ в підрозділі зовнішнього спостереження.

– Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу президента. Однак … я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ, – заявив Кравченко.

Він також стверджує, що Торкотюку нібито пообіцяли посаду в обмін на виконання відповідних дій. Жодних доказів цих звинувачень у своєму коментарі Кравченко не навів.

Крім того, Кравченко заявив, що в Австрії триває розслідування щодо чотирьох осіб, серед яких двоє представників Української правди. Він звернув увагу на те, що журналіст Михайло Ткач перебував у Монако напередодні згаданого інциденту, а також у Відні в період затримання військовослужбовців ГУР.

Кравченко визнав, що правова оцінка цих обставин, можливих зв’язків між фігурантами та характеру їхньої діяльності належить до компетенції європейських правоохоронних органів.

НАБУ відповіло на звинувачення Кравченка

У НАБУ назвали заяву колишнього генерального прокурора про нібито підготовку військовослужбовцями ГУР Міноборони України насильницьких дій проти нього спробою отримати захист у країні перебування.

– НАБУ та САП сприймають заяву колишнього генерального прокурора, який поспішно покинув територію України після реалізації операції НАБУ і САП Карфаген, як спробу забезпечити собі захист у державі перебування, – йдеться у повідомленні Бюро.

Там наголосили, що озвучені Кравченком звинувачення щодо можливої причетності НАБУ та САП до згаданих подій не відповідають дійсності.

Що відомо про справу Карфаген

НАБУ та САП викрили п’ятьох осіб, які, за версією слідства, входили до злочинної організації під керівництвом посадовця Офісу генпрокурора. Фігурантів підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди за забезпечення захисту мережі шахрайських колцентрів.

За даними слідства, вони також легалізували понад 42 млн грн, частину яких витратили на нерухомість і коштовності, та розмістили на банківських рахунках родичів.

Після скандалу навколо можливої причетності до справи Карфаген Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора.

Президент Володимир Зеленський відсторонив його від виконання обов’язків, 15 вересня Верховна Рада погодила його звільнення.

Згідно з матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, Сергій Кропива, заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора та ключовий підозрюваний у справі, фігурує як довірена особа Кравченка. Руслану Кравченку наразі не оголошували підозру.

14 вересня після подання заяви про відставку Кравченко підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

У відповідь НАБУ та САП заявили, що вважають цей крок продовженням системного тиску на незалежні антикорупційні органи. Увечері того ж дня в Офісі генерального прокурора спростували інформацію про наявність такої підозри.

Кравченко пояснив свій виїзд з України нібито службовим відрядженням. За непідтвердженою інформацією, він може перебувати разом із дружиною, де проводить переговори з місцевими юридичними фірмами щодо можливого отримання притулку.

Виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський повідомив, що триває службове розслідування щодо виїзду Руслана Кравченка за кордон. Перевіряють обставини організації його відрядження.

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