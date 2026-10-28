Бывший генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что в сентябре получил информацию о якобы подготовке противоправных насильственных действий в отношении него. По его словам, к этому могли быть причастны руководители НАБУ и САП.

Об этом Кравченко написал в соцсетях в ответ на запросы СМИ.

Обвинения Кравченко в адрес НАБУ, САП и Офиса президента

По словам бывшего генпрокурора, соответствующие приказы для НАБУ и САП якобы поступали из Офиса президента.

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Также Кравченко связал эту историю с задержанием в Австрии двух действующих военнослужащих ГУР из группы Артан.

Он отметил, что командир группы Виктор Торкотюк на момент задержания подчиненных также находился в Австрии. Один из задержанных, как утверждает экс-генпрокурор, ранее работал в НАБУ в подразделении внешнего наблюдения.

— Мне также известно, что приказы этой группе поступали из Офиса президента. Однако … я пока не располагаю достоверной информацией о том, кто именно отдавал преступный приказ, — заявил Кравченко.

Он также утверждает, что Торкотюку якобы пообещали должность в обмен на выполнение соответствующих действий. Никаких доказательств этих обвинений в своем комментарии Кравченко не привел.

Кроме того, бывший генпрокурор заявил, что в Австрии продолжается расследование в отношении четырех человек, среди которых два представителя Украинской правды.

Он обратил внимание на то, что журналист Михаил Ткач находился в Монако накануне упомянутого инцидента, а также в Вене в период задержания военнослужащих ГУР.

Кравченко признал, что правовая оценка этих обстоятельств, возможных связей между фигурантами и характера их деятельности относится к компетенции европейских правоохранительных органов.

НАБУ ответило на обвинения Кравченко

В НАБУ назвали заявление бывшего генерального прокурора о якобы подготовке военнослужащими ГУР Минобороны Украины насильственных действий против него попыткой получить защиту в стране пребывания.

— НАБУ и САП воспринимают заявление бывшего генерального прокурора, который поспешно покинул территорию Украины после реализации операции НАБУ и САП Карфаген, как попытку обеспечить себе защиту в государстве пребывания, — говорится в сообщении Бюро.

Там подчеркнули, что озвученные Кравченко обвинения относительно возможной причастности НАБУ и САП к упомянутым событиям не соответствуют действительности.

Что известно о деле Карфаген

НАБУ и САП разоблачили пятерых человек, которые, по версии следствия, входили в преступную организацию под руководством должностного лица Офиса генпрокурора. Фигурантов подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за обеспечение защиты сети мошеннических колл-центров.

По данным следствия, они также легализовали более 42 млн грн, часть которых потратили на недвижимость и драгоценности, а также разместили на банковских счетах родственников.

После скандала вокруг возможной причастности к делу Карфаген Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генпрокурора.

Президент Владимир Зеленский отстранил его от исполнения обязанностей, 15 сентября Верховная Рада согласовала его увольнение.

Согласно материалам негласных следственных (розыскных) действий, Сергей Кропива, заместитель руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора и ключевой подозреваемый по делу, фигурирует как доверенное лицо Кравченко. Руслану Кравченко пока не объявляли подозрение.

14 сентября Кравченко подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

В ответ НАБУ и САП заявили, что считают этот шаг продолжением системного давления на независимые антикоррупционные органы. Вечером того же дня в Офисе генерального прокурора опровергли информацию о наличии такого подозрения.

Кравченко объяснил свой выезд из Украины служебной командировкой. По неподтвержденной информации, он может находиться вместе с женой, где проводит переговоры с местными юридическими фирмами относительно возможного получения убежища.

Исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский сообщил, что продолжается служебное расследование в отношении выезда Руслана Кравченко за границу. Проверяют обстоятельства организации его командировки.

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