Україна отримала ще $404,5 млн від Японії та Світового банку в межах міжнародного проєкту THRIVE, спрямованого на розвиток системи охорони здоров’я. Кошти вже надійшли до державного бюджету.

Про це 28 жовтня повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Україна отримала $404,5 млн від Японії та Світового банку

За словами очільника уряду, нове фінансування складається з двох частин.

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Зокрема, $304,5 млн Україна залучила завдяки фінансовій підтримці уряду Японії.

Ще $100 млн надійшли у формі кредиту від Міжнародної асоціації розвитку, яка входить до Групи Світового банку.

Усі $404,5 млн уже зараховані до державного бюджету України.

Отримане фінансування передбачене для реалізації проєкту THRIVE, який спрямований на підвищення ефективності української системи охорони здоров’я.

Одним із головних напрямів програми є вдосконалення Програми медичних гарантій, завдяки якій українці можуть отримувати визначені медичні послуги коштом держави.

Також проєкт має сприяти підвищенню якості медичної допомоги та її доступності для населення.

За словами Сергія Корецького, з урахуванням нового траншу Україна вже отримала $701,7 млн у межах проєкту THRIVE.

Раніше повідомлялося, що Україні необхідно залучити додаткові €70 млрд фінансування на 2027 рік.

За даними Financial Times, міжнародні партнери поза Європейським Союзом наразі пообіцяли Україні лише €4 млрд на наступний рік. Для порівняння, у 2026 році відповідна сума становила €19 млрд.

Згідно з прогнозом Європейської комісії, на ЄС та його держави-члени припадає близько 80% усієї допомоги, яку наразі пообіцяли Україні на 2027 рік.

Фото: Кабмін

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