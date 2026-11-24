Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Київщини.

Атака на Київщину 24 листопада: що відомо

Як повідомила Київська обласна військова адміністрація, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Київської області.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти енергетики у Вишгородському та Білоцерківському районах.

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– Унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах, – йдеться у повідомленні.

На місцях ударів працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілів та оцінюють масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, що на світанку 22 листопада російські війська атакували Димер Вишгородського району Київської області ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши квартири з першого по п’ятий поверх.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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