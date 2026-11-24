24 листопада російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень у Житомирській області.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Атака на залізничну станцію Коростень 24 листопада: що відомо

За інформацією Укрзалізниці, вранці 24 листопада російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень на Житомирщині.

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На момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр Укрзалізниці завчасно попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та розпочала евакуацію. Залізничники також вивели людей із будівлі вокзалу.

На станції є велике стаціонарне укриття, куди перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів.

За даними Укрзалізниці, ніхто із залізничників не постраждав.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, внаслідок російської атаки загинув 33-річний житель Горщиківської громади, ще троє людей дістали поранення.

На місці удару працюють відповідні служби. Поліцейські та вибухотехніки документують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що 24 листопада російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

За інформацією ДСНС України та начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, у Коростені пошкоджено відділення Нової пошти та складські приміщення сусідніх підприємств. На місці удару виникла масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували.

У Житомирі російські удари пошкодили два підприємства, зокрема ремонтний цех та адміністративну будівлю, а також 36 цивільних транспортних засобів.

Крім того, пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох закладів освіти. У Житомирському районі під ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури.

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