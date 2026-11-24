Україна висловила категоричний протест через рішення генерального директора МАГАТЕ призначити своїм заступником підсанкційного російського посадовця Олексія Ферапонтова. Київ готує ноту протесту та вимагає скасувати це кадрове рішення, оскільки Ферапонтов причетний до спроб легітимізувати незаконне захоплення Запорізької АЕС.

Про це повідомили Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України.

Чому Україна протестує проти призначення Ферапонтова

За даними МЗС та Міненерго, йдеться про призначення заступником генерального директора МАГАТЕ російського посадовця Олексія Ферапонтова, який обіймає посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ (Ростехнагляд).

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У заяві наголошується, що Ферапонтов причетний до дій державних структур РФ, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Проти нього Україна запровадила персональні санкції указом президента №75/2023 від 12 лютого 2023 року.

У МЗС та Міненерго наголосили, що через російську окупацію найбільша АЕС Європи перетворена на джерело постійної загрози ядерної та радіаційної безпеки, а наділення керівними повноваженнями в МАГАТЕ представника органу, причетного до створення цих загроз, фундаментально суперечить мандату Агентства.

Там зазначили, що Київ неодноразово попереджав керівництво МАГАТЕ про категоричну неприйнятність такого кроку як дипломатичними каналами, так і публічно.

У спільній заяві вказується, що це рішення суперечить статті VII Статуту МАГАТЕ, яка вимагає найвищих стандартів професійної компетентності й доброчесності під час добору персоналу, гарантує незалежність керівництва і працівників Агентства від зовнішнього впливу.

Крім цього, це суперечить духу та цілям резолюцій Генеральної конференції та Ради керуючих МАГАТЕ щодо ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій в Україні.

Водночас це є проявом інституційної слабкості, підриває авторитет МАГАТЕ, довіру до його неупередженості та створює небезпечний прецедент для всієї міжнародної системи ядерної безпеки.

— Зараз потрібна принциповість, а не безхребетність. Міністерства закордонних справ та енергетики України висловлюють категоричний протест проти цього неприйнятного кадрового рішення та вимагають його невідкладного скасування, — йдеться у заяві.

Україна закликала держави-члени МАГАТЕ, насамперед членів Ради керуючих, надати принципову публічну оцінку цьому призначенню та задіяти передбачені Статутом Агентства механізми для його перегляду.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України вже висловлювало рішучий протест через намір генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити Олексія Ферапонтова своїм заступником та керівником Департаменту ядерної енергетики.

У МЗС тоді наголошували, що питання полягає не в громадянстві кандидата, а в його безпосередній причетності до спроб РФ легітимізувати окупацію ЗАЕС, тож місце таких представників російських держструктур — на лаві підсудних, а не на керівних посадах у міжнародних організаціях.

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