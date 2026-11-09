На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) відновили зовнішнє електроживлення після чергового знеструмлення.

Про це повідомили в НАЕК Енергоатом та Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення

За інформацією Енергоатому, Запорізька АЕС знову отримує електроенергію від української енергосистеми.

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О 17:41 8 листопала відновили роботу лінії електропередачі напругою 330 кВ Феросплавна-1, через яку станція забезпечується зовнішнім живленням.

У МАГАТЕ також підтвердили, що отримали інформацію про відновлення електропостачання Запорізької АЕС.

За даними агентства, це був уже 27-й випадок втрати станцією зовнішнього живлення від початку війни.

Раніше цього дня ЗАЕС втратила підключення до лінії електропередачі напругою 330 кВ, через що була змушена перейти на аварійні дизель-генератори.

Попри відновлення електропостачання, ситуація на окупованій Запорізькій АЕС залишається вкрай небезпечною.

В Енергоатомі наголосили, що станція й надалі перебуває під загрозою повторних знеструмлень.

Крім того, зберігаються ризики для ядерної та радіаційної безпеки, оскільки ЗАЕС залишається під російською окупацією.

Зовнішнє електропостачання необхідне для роботи систем, які забезпечують безпечний стан атомної електростанції, зокрема охолодження ядерного палива.

У разі чергової втрати живлення станція знову буде змушена покладатися на резервні джерела електроенергії.

Нагадаємо, 8 листопада Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут від початку 2026 року.

За даними Енергоатому, о 02:36 станція втратила живлення від останньої працюючої лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1.

Автоматична спроба повторно ввімкнути лінію виявилася невдалою, тому електропостачання власних потреб станції забезпечували резервні дизель-генератори.

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