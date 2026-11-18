Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через намір гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі призначити росіянина Олексія Ферапонтова своїм заступником та керівником Департаменту ядерної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Чому Україна виступила проти призначення Ферапонтова в МАГАТЕ

Олексій Ферапонтов обіймає посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ (Ростехнагляду).

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У МЗС наголошують, що заперечення України пов’язані не з громадянством кандидата, а з його діяльністю в російських держструктурах, спрямованою на поширення російського регуляторного контролю на окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Йдеться не про громадянство кандидата, а про його причетність до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Крім того, проти Ферапонтова Україна запровадила персональні санкції, передбачені указом президента України від 12 лютого 2023 року №75/2023.

У міністерстві зазначають, що призначення російського представника на одну з найвищих посад у МАГАТЕ фактично означало б потурання політиці Москви щодо незаконного захоплення українських ядерних об’єктів.

Це також суперечило б міжнародному праву та рішенням самого Агентства.

– Представникам держструктур Росії, причетним до грубих порушень міжнародного права та створення загроз ядерній безпеці, місце не на керівних посадах у міжнародних організаціях, а на лаві підсудних, – наголосили в МЗС.

Україна очікує від керівництва МАГАТЕ максимальної прозорості та дотримання принципів неупередженості.

МЗС закликало Рафаеля Гроссі відмовитися від наміру призначити Ферапонтова, а держави-члени Агентства вжити заходів, щоб не допустити такого кадрового рішення.

Фото: МАГАТЕ

Джерело : МЗС

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