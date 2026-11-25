Новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні може відбутися ще до Різдва. Не виключено, що до зустрічі долучаться й представники Європи.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час заходу Діалог заради єдності.

Буданов оцінив ймовірність проведення мирних переговорів до Різдва

Коментуючи можливість проведення до Різдва чотиристоронньої зустрічі за участю України, США, Росії та Європи, Буданов висловив сподівання, що такі переговори відбудуться.

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– Робоча зустріч, маєте на увазі? Ну, я сподіваюсь на це, – сказав керівник ОП.

За його словами, найближчим часом стане зрозуміло, чи погодиться російський диктатор Володимир Путін на безпосередню участь європейських представників у переговорах.

– Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично, – зазначив Буданов.

Водночас керівник Офісу президента не уточнив, чи відбудеться наступний раунд переговорів на рівні радників. Він наголосив, що ключове значення має не склад учасників зустрічі, а питання, які вони обговорюватимуть.

Нагадаємо, що також Кирило Будинов розповів, що наступний обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня 2026 року.

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