У ніч на 17 листопада підрозділи СБУ спільно із Силами оборони провели багатоетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту. Унаслідок ударів автомобільна арка та проліт споруди впали у воду.

Про це повідомили у СБУ та Генеральному штабі ЗСУ.

Відео атаки на Кримський міст 17 листопада

За інформацією Служби безпеки, операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Спочатку українські сили систематично знищували російські засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційні засоби. Це дало змогу завдати завершального комплексного удару по самому мосту.

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Частину ударів СБУ завдала самостійно, а на фінальному етапі до операції долучилися інші складові Сил оборони України.

За даними СБУ, спецпризначенці центру спеціальних операцій Альфа уразили автомобільну частину мосту ракетами-дронами Паляниця. Після цього арка та проліт обвалилися у воду. Також зазнала пошкоджень арка над залізничною частиною мосту.

Під час спецоперації використовували широкий арсенал озброєння українського виробництва. Зокрема, дрони Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, Mich-2000, реактивні дрони Ruta, Паляниця, безпілотники великої дальності Ан-19, FP-1, крилаті ракети FP-5 Фламінго та протикорабельні ракети Р-360 Нептун.

У Генштабі наголосили, що Кримський міст є важливим маршрутом постачання російських військ. Ним на окупований півострів і далі на Південь України росіяни перевозили пальне, боєприпаси, військову техніку та особовий склад.

Після пошкодження мостів через Чонгар і в Генічеську у російських окупантів залишається дедалі менше сухопутних маршрутів для забезпечення угруповань у Криму та на Півдні України.

Скільки разів атакували Кримський міст

Нинішня спецоперація стала четвертим ураженням Кримського мосту. Попередні удари були:

У СБУ заявили, що операція вкотре продемонструвала вразливість російських систем захисту незаконних об’єктів на окупованих територіях.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що удари по військовій інфраструктурі противника є реалізацією права України на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.

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