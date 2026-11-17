Атака на Кримський міст: СБУ показала відео ураження автомобільного прольотуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- СБУ та Сили оборони провели семиетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту.
- Автомобільна арка та проліт мосту повністю обвалилися у воду.
- Операція тривала близько місяця, перед ударами українські сили послідовно уражали російську ППО.
У ніч на 17 листопада підрозділи СБУ спільно із Силами оборони провели багатоетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту. Унаслідок ударів автомобільна арка та проліт споруди впали у воду.
Про це повідомили у СБУ та Генеральному штабі ЗСУ.
Відео атаки на Кримський міст 17 листопада
За інформацією Служби безпеки, операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Спочатку українські сили систематично знищували російські засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційні засоби. Це дало змогу завдати завершального комплексного удару по самому мосту.
Частину ударів СБУ завдала самостійно, а на фінальному етапі до операції долучилися інші складові Сил оборони України.
За даними СБУ, спецпризначенці центру спеціальних операцій Альфа уразили автомобільну частину мосту ракетами-дронами Паляниця. Після цього арка та проліт обвалилися у воду. Також зазнала пошкоджень арка над залізничною частиною мосту.
Під час спецоперації використовували широкий арсенал озброєння українського виробництва. Зокрема, дрони Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, Mich-2000, реактивні дрони Ruta, Паляниця, безпілотники великої дальності Ан-19, FP-1, крилаті ракети FP-5 Фламінго та протикорабельні ракети Р-360 Нептун.
У Генштабі наголосили, що Кримський міст є важливим маршрутом постачання російських військ. Ним на окупований півострів і далі на Південь України росіяни перевозили пальне, боєприпаси, військову техніку та особовий склад.
Після пошкодження мостів через Чонгар і в Генічеську у російських окупантів залишається дедалі менше сухопутних маршрутів для забезпечення угруповань у Криму та на Півдні України.
Скільки разів атакували Кримський міст
Нинішня спецоперація стала четвертим ураженням Кримського мосту. Попередні удари були:
- у жовтні 2022 року: СБУ підірвала на мосту вантажівку з вибухівкою;
- у липні 2023 року: морські дрони Sea Baby атакували опори споруди;
- у червні 2025 року: СБУ провела підводне мінування опор мосту.
У СБУ заявили, що операція вкотре продемонструвала вразливість російських систем захисту незаконних об’єктів на окупованих територіях.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що удари по військовій інфраструктурі противника є реалізацією права України на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН.