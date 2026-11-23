Росія не має власних технічних спроможностей, щоб підняти з моря пошкоджені арки мосту через Керченську протоку, а європейські компанії навряд чи погодяться працювати в зоні бойових дій через санкції.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, припустивши, що окупанти можуть розрізати конструкції для підйому частинами.

Чому РФ не може самостійно підняти арки Кримського мосту

За словами речника Військово-морських сил, під час попереднього монтажу арок Росія залучала іноземну спецтехніку, проте нині повторити це буде вкрай складно через санкційні наслідки для підрядників та небезпеку в регіоні.

Зараз дивляться

— Тут питання в тому, чи є у них достатньо спроможностей, щоб таку велику конструкцію підняти. Найімовірніше, нема, тому що для попереднього підняття і встановлення вони використовували іноземну техніку. Європейські компанії, які були до цього долучені, через санкції у подальшому мали складнощі у себе на батьківщині, — сказав він.

Плетенчук висловив припущення, що ці підприємства цього разу не долучаться до підняття арок мосту через Керченську протоку, оскільки це зона бойових дій.

Речник ВМС ЗСУ припустив, що єдиним виходом для росіян може стати демонтаж конструкцій під водою. За його словами, арки можуть порізати, щоб дістати їх із дна моря частинами.

Що відомо про удари по Кримському мосту

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. Берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ завдали удару ракетами Нептун.

У районі Керчі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки було пошкоджено залізничне полотно мосту через Керченську протоку, а рух переправою перекрили.

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що російській стороні знадобиться період від кількох місяців, щоб підняти та відтягнути пошкоджений елемент мосту через Керченську протоку.

За його словами, падіння автомобільної частини переправи перешкодило вільному руху суден, і наразі росіяни проводять обстеження місця руйнувань із залученням водолазів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що до операції з ураження мосту через Керченську протоку Росія здійснила 109 атак ракетами та дронами на українські мости, тому дії Сил оборони України є абсолютно справедливими.

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