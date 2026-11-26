Лідери країн Євросоюзу підтримують якнайшвидше встановлення тривалого миру в Україні, однак сумніваються, що домовленостей вдасться досягти до кінця цього року.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяви європейських лідерів перед самітом у Брюсселі.

Коли можливий мир в Україні

Більш реалістичним терміном для початку мирних переговорів у ЄС називають весну 2027-го.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен зазначив, що наразі немає чітких ознак готовності кремлівського диктатора Володимира Путіна до переговорів про справедливий і тривалий мир.

– Це було б чудово для українського народу. Але ми не бачимо жодних чітких ознак того, що президент РФ готовий вести переговори про справедливий і тривалий мир. Тож доти, доки немає справжніх переговорів, маємо робити все необхідне для підтримки українського народу, – заявив він.

Президент Румунії Нікушор Дан припускає, що Росія продовжить воювати взимку, використовуючи складну ситуацію з енергетикою як інструмент тиску на Київ. На його думку, більше шансів на досягнення мирної домовленості з’явиться навесні 2027 року.

Він також наголосив на необхідності продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Президент Литви Ґітанас Науседа також вважає, що реальні переговори про припинення вогню та мир можуть з’явитися лише після завершення зимового воєнного періоду.

– Припускаю, можливість розпочати справжні переговори про припинення вогню та мирні переговори з’явиться лише навесні наступного року… Росіяни використають цей важіль тиску й намагатимуться змусити український народ пережити ще одну жахливу зиму, – заявив литовський лідер, наголосивши на продовженні підтримки України.

Науседа також застеріг, що позиції Росії на переговорах можуть посилитися, якщо Україна зіткнеться з нестачею фінансування або зброї.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал теж не вбачає ознак готовності Москви до миру. Він застеріг, що Україна не повинна опинитися в ситуації, коли її змушуватимуть погодитися на невигідну угоду.

Міхал закликав європейські країни погодити фінансову підтримку України та продовжувати допомагати їй усіма можливими засобами. За його словами, Путін декларує готовність до миру, але щоразу висуває нові умови, зокрема, порушує питання європейської архітектури безпеки.

Що відомо про терміни мирної угоди

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg, опублікованому 24 листопада, повідомив, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть досягти мирної угоди якомога швидше – в ідеалі до січня 2027 року.

Водночас Трамп в інтерв’ю New York Post заявив, що не встановлював конкретних термінів завершення війни.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливість нового раунду переговорів щодо завершення війни ще до Різдва.

Джерело : Радіо Свобода

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