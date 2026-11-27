Міжнародне агентство з атомної енергії веде переговори з Україною та Російською Федерацією про запровадження дев’ятого локального припинення вогню в районі окупованої Запорізької АЕС. Причиною стала втрата станцією зовнішнього електропостачання через бойові дії 25 листопада, внаслідок чого ЗАЕС вкотре за час повномасштабної війни перейшла на аварійні дизель-генератори.

Про це повідомляє МАГАТЕ на своєму сайті.

МАГАТЕ домовляється про тишу на Запорізькій АЕС

За інформацією агентства, МАГАТЕ співпрацює з Україною та Росією для досягнення домовленостей щодо дев’ятого локального припинення вогню на Запорізькій атомній електростанції після того, як об’єкт знову залишився без зовнішнього живлення.

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Підключення ЗАЕС до єдиної зовнішньої лінії електропередачі, що залишалася в роботі — 330 кВ Феросплавна-1, було втрачено 25 листопада о 05:28 за місцевим часом. За наявними даними, відключення сталося внаслідок військових дій.

У результаті Запорізька АЕС уже 28-й раз за час війни змушена покладатися на аварійні дизель-генератори для підтримання основних функцій ядерної безпеки.

— Ми знову стикаємося з втратою зовнішнього електропостачання на ЗАЕС. Її постійна залежність від однієї лінії електропередач, а також розташування станції на передовій зони активних бойових дій призводить до надзвичайно ненадійного зовнішнього електропостачання, — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 25 листопада Запорізька АЕС втратила живлення від останньої зовнішньої лінії електропередачі та перейшла на резервні дизель-генератори. Як повідомили в НАЕК Енергоатом, відключення останньої лінії сталося внаслідок російського обстрілу.

За словами першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова, це вже 17-й випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.

В Енергоатомі наголошують, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу станції через російські обстріли посилюють ризики виникнення ядерної аварії.

У компанії стверджують, що єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її законного оператора — НАЕК Енергоатом.

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