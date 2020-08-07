Сергій Комберянов: Бізнес-освіта в Україні зробила великий крок вперед

Про еволюцію бізнес-освіти в Україні, особливості та практичні кейси застосування Lean-методики для оптимізації бізнесу, а також про власні очікування від Форуму МСП Перезавантаження 2020 розповів президент Lean Institute Ukraine Сергій Комберянов.

– Наскільки корисною і практичною є бізнес-освіта в Україні?

– Нині бізнес-освіта зробила великий ривок у розрізі інтеграції прикладних інструментів у свою програму. Це вимога ринку – в кризу немає часу на обговорення теоретичних або історичних передумов, необхідні конкретні інструменти і, на мою думку, – бізнес-освіта в Україні здебільшого набула практичних рис.

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– Чи скоротився, на Вашу думку, попит на отримання бізнес-освіти в умовах кризи?

– Якщо вести мову про освітні проекти нашого Lean Institute, то попит значно зріс. За другий квартал 2020 ми навчили в чотири рази більше абітурієнтів, ніж за весь 2019 рік.

Цьому посприяв і карантин – ми змушені були перейти в онлайн, але тим самим стали більш доступними для всієї України, а також Білорусі та Казахстану.

– У чому особливість Lean-методики, яку впроваджує ваш Інститут для комерційного сектору?

– Наша особливість – у фокусі на поліпшеннях без додаткових інвестицій і тільки у ”вузьких місцях” бізнесу. Оскільки ми усуваємо втрати (а це наша основна специфіка) – такі проекти ніколи не коштують дорого і завжди можуть дати більш суттєві результати без значних інвестицій, для яких зараз просто немає грошей.

– Lean-методика – це універсальний інструмент або ж вона більше підходить для тих, хто вже не перший рік у бізнесі і шукає шляхи подальшого зростання?

– Це абсолютно універсальна методика. Наразі дуже популярний підхід Lean Startup, але при цьому величезних результатів досягають саме зрілі компанії через наявність розуміння своїх процесів і свого ринку.

– Наведіть, будь ласка, приклад декількох кейсів, які дали позитивний результат.

– Буквально напередодні карантину ми забезпечили швидкі поліпшення в компанії Aerostar (за 3 дні), а саме скоротили виробничі площі на конкретній ділянці монтажу обладнання на 40%. На 27% скоротили час монтажу, підвищили продуктивність на 33%. Це дуже допомогло компанії м’яко увійти в період карантину і кризи в цілому.

Для мережі ресторанів Києва ми вже під час карантину змогли підготувати проект, який дозволив скоротити витрати на будівництво заготівельного цеху майже на 40%. В умовах кризи в ресторанному бізнесі це стало для них великою допомогою.

– Ви будете спікером Форуму малого і середнього бізнесу Перезавантаження 2020. Чого очікуєте від заходу і чим він буде корисним представникам малого та середнього бізнесу?

– У мене дуже великі очікування, враховуючи успіх торішнього форуму. Впевнений, що форум і цьогоріч міститиме безліч практичної інформації та буде дуже корисним для представників малого та середнього бізнесу.

Детальна інформація про Форум МСП Перезавантаження 2020, що відбудеться 4 вересня в інноваційному парку UNIT.City, доступна за посиланням.