Сергей Комберянов: Бизнес-образование в Украине сделало большой шаг вперед

Об эволюции бизнес-образования в Украине, особенности и практические кейсы применения Lean-методики для оптимизации бизнеса, а также о своих ожиданиях от Форума МСП Перезагрузка 2020 рассказал президент Lean Institute Ukraine Сергей Комберянов.

— Насколько полезным и практическим есть бизнес-образование в Украине?

— Сегодня бизнес-образование сделало большой рывок в разрезе интеграции прикладных инструментов в свою программу. Это требование рынка — в кризис нет времени на обсуждение теоретических или исторических предпосылок, необходимы конкретные инструменты и, по моему мнению, — бизнес-образование в Украине в основном приобрело практические черты.

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— Сократится ли, по Вашему мнению, спрос на получение бизнес-образования в условиях кризиса?

— Если говорить об образовательных проектах нашего Lean Institute, то спрос значительно вырос. За второй квартал 2020 года мы научили в четыре раза больше абитуриентов, чем за весь 2019 год.

Этому поспособствовал и карантин — мы вынуждены были перейти в онлайн, но тем самым стали более доступными для всей Украины, а также Беларуси и Казахстана.

— В чем особенность Lean-методики, которую проводит ваш Институт коммерческого сектора?

— Наша особенность — в фокусе на улучшениях без дополнительных инвестиций и только в ”узких местах” бизнеса. Поскольку мы устраняем потери (а это наша основная специфика) — такие проекты никогда не стоят дорого и всегда могут давать более существенные результаты без значительных инвестиций, для которых сейчас просто нет денег.

— Lean-методика — это универсальный инструмент или она больше подходит для тех, кто уже не первый год в бизнесе и ищет пути дальнейшего роста?

— Это абсолютно универсальная методика. Сейчас очень популярен подход Lean Startup, но при этом огромных результатов достигают именно зрелые компании из-за наличия понимания своих процессов и своего рынка.

— Приведите, пожалуйста, пример нескольких кейсов, которые дали положительный результат.

— Буквально накануне карантина мы обеспечили быстрые улучшения в компании Aerostar (за 3 дня), а именно сократили производственные площади на конкретном участке монтажа оборудования на 40%. На 27% сократили время монтажа, повысили производительность на 33%. Это очень помогло компании мягко войти в период карантина и кризиса в целом.

Для сети ресторанов Киева мы уже во время карантина смогли подготовить проект, который позволил сократить затраты на строительство заготовительного цеха почти на 40%. В условиях кризиса в ресторанном бизнесе это стало для них большим подспорьем.

— Вы будете спикером Форума малого и среднего бизнеса Перезагрузка 2020. Чего ожидаете от мероприятия и чем оно будет полезным представителям малого и среднего бизнеса?

— У меня очень большие ожидания, учитывая успех прошлогоднего форума. Уверен, что форум и в этом году будет содержать массу практической информации и будет очень полезным для представителей малого и среднего бизнеса.

Подробная информация о Форуме МСП Перезагрузка 2020, который состоится 4 сентября в инновационном парке UNIT.City, доступна по ссылке.