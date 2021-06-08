Амбітний план відновити 150 замків, музеїв, палаців та інших пам’яток культури буде виконаний за три роки.

Наразі головне завдання Великої реставрації – підготувати всю необхідну проектну документацію, розповів в інтерв’ю Фактам заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Цей проект теж входить у програму президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Ми розуміємо, що фахівців із реставрації набагато менше, ніж із будівництва доріг. Такою роботою займаються унікальні компанії та експерти, – сказав Тимошенко, який координує Велике будівництво.

Тимошенко пояснив принцип Великої реставрації та доповнив, що там є кілька категорій об’єктів: ті, що стоять на балансі Міністерства культури, й ті, що на балансах обладміністрацій і міст.

– Такі об’єкти теж можна реставрувати за гроші з держбюджету у співфінансуванні з місцевою владою. Цього року вже почалася реставрація багатьох з них, – заявив він.

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На інших об’єктах головне завдання – підготувати проектно-кошторисну документацію. Оскільки відновленням культурних об’єктів ніхто не опікувався, документація відсутня, а краще, що є, – план будівлі в директора музею.

– Саме тому ми й переглянули всю систему Великого будівництва. Зараз займаємося проектно-кошторисною документацією об’єктів, до яких приступимо наступного року. Потім будуть тендери і, щойно почнеться сезон 2022 року, реставрація стартує без зволікань, – пояснив Тимошенко.

Тимошенко додав, що реставрація – це не будівництво, а довгий і тонкий процес, який може розтягнутися на два-три роки.

Раніше Тимошенко повідомляв, що в Києві на ВДНГ за програмою Володимира Зеленського Велике будівництво створять сучасний урбан-парк, аналогів якому немає в Європі.