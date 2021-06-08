Как только начнется сезон-2022, Большая реставрация стартует без раскачки – Тимошенко

Амбициозный план восстановить 150 замков, музеев, дворцов и других памятников культуры будет выполнен за три года.

Сейчас главная задача Большой реставрации — подготовить всю необходимую проектную документацию, рассказал в интервью Фактам заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Этот проект тоже входит в программу президента Владимира Зеленского Большая стройка. Мы понимаем, что специалистов по реставрации намного меньше, чем по строительству дорог. Такой работой занимаются уникальные компании и эксперты, — сказал Тимошенко, координирующий Большую стройку.

Тимошенко объяснил принцип Большой реставрации и дополнил, что там есть несколько категорий объектов: стоящие на балансе Министерства культуры, и стоящие на балансах обладминистраций и городов.

— Такие объекты тоже можно реставрировать за деньги из госбюджета с софинансированием местных властей. В этом году уже началась реставрация многих из них, — заявил он.

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На остальных объектах главная задача – подготовить проектно-сметную документацию. Поскольку восстановлением культурных объектов никто не занимался, документация отсутствует, а лучшее, что есть – план здания у директора музея.

— Именно поэтому мы и пересмотрели всю систему Большой стройки. Сейчас занимаемся проектно-сметной документацией объектов, к которым приступим в следующем году. Потом будут тендеры и, как только начнется сезон 2022 года, реставрация стартует без раскачки, — пояснил Тимошенко.

Тимошенко добавляет, что реставрация — это не стройка, а долгий и тонкий процесс, который может растянуться на два-три года.

Ранее Тимошенко сообщал, что в Киеве на ВДНХ по программе Владимира Зеленского Большая стройка создадут современный урбан-парк, аналогов которому нет в Европе.