Кабмін подав до Верховної Ради законопроект №5600 Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Він передбачає підвищення низки податків.

Автори законопроекту хочуть переглянути ставки акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.

Зокрема, пропонується збільшити акциз на пиво із 2,78 грн за 1 літр пива до 59,82 грн за 1 літр 100% спирту, проіндексувати акцизний податок на алкогольні напої, а також на 14,5% підвищити ставку ренти за користування надрами і проіндексувати екологічний податок, збільшивши вдвічі ставки за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти із поступовим збільшенням в 10 разів до 2029 року.

Крім того, документ передбачає збільшення податку на доходи фізосіб від продажу третього та наступних об’єктів нерухомого майна з 5% до 18%.

Також уряд пропонує у разі несплати податкового боргу понад 1 млн протягом 30 днів після отримання податкової вимоги дозволити Державній податковій службі звертатися до суду із забороною виїзду керівнику за кордон до моменту сплати податків.

У Мінфіні зазначили, що законопроектом встановлюється обмеження для бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників, якщо придбані чи імпортовані товари у подальшому постачатимуться на митній території України.

Такі нововведення передусім спрямовані на покращення адміністрування та протидію так званим скруткам.

Також у міністерстві додають, що ухвалення та реалізація положень законопроекту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів в розмірі близько 50 млрд грн з розрахунку на рік.

Бюджетна декларація

1 червня уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. У ній визначені основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері та показники їх досягнення.

Також документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік. Передусім зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності і стимулювання економіки.