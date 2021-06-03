3 червня на засіданні Верховної Ради депутати ухвалили закон №5155 Про внесення змін до закону України Про валюту і валютні операції для стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян.

Документом передбачено, що з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року відбудеться одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021 року, але з яких не були сплачені податки.

До суб’єктів декларування не застосовуватиметься відповідальність, передбачена законодавством України, яка діяла на день вчинення порушень.

Таким чином закон унормовує питання в галузі валютного регулювання.

Національному банку України доручено протягом двох місяців із дня набрання чинності закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність.

Законопроект про податкову амністію

30 березня Верховна Рада 245 голосами підтримала в першому читанні законопроект №5153 про податкову амністію.

Згідно з законопроектом, українці, які ухилялися від сплати податків, можуть розкрити свої справжні статки й доходи та уникнути покарання.

Низку законопроектів про податкову амністію зареєстрував у Верховній Раді Володимир Зеленський 25 лютого.

Пропонується внести зміни до Податкового, Бюджетного, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів, а також до інших законодавчих документів.