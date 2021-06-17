Потрібно виконати три умови: Марченко про отримання Україною траншу від МВФ

Щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і отримати черговий транш допомоги, Україні потрібно виконати три головні умови.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, по-перше, необхідно відновити роботу Національного антикорупційного бюро.

Другою умовою є відновлення роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а саме – кримінальна відповідальність за недостовірні декларації та їх невчасне подання, оскільки ухвалений днями Верховною Радою закон президент ветував.

Третє питання, яке необхідно закрити, стосується Вищої ради правосуддя.

Також Сергій Марченко запевнив, що критичні потреби фінансування бюджету Міністерство фінансів закриває, зокрема шляхом запозичень на внутрішньому та зовнішньому ринках, що дає можливість перевиконувати доходи бюджету.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов’язково виконає всі вимоги МВФ і восени отримає черговий транш.

За його словами, узгодженням термінів займається уряд.