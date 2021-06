Укравтодор залучив на Лондонській біржі $700 млн для Великого будівництва

Укравтодор вперше в історії під державні гарантії залучив на міжнародному фондовому ринку інвестиції в розмірі $700 млн США. На цю суму на Лондонській фондовій біржі були розміщені євробонди Велике будівництво.

Кошти від розміщення будуть використані під час реалізації великих інфраструктурних проектів, зокрема в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами міністра, серія бондів Велике будівництво отримала історично низьку ставку в доларах США.

– Під час розміщення Укравтодор отримав заявок на майже $2,4 млрд, що більше ніж утричі перевищило запланований обсяг випуску, – каже Кубраков.

Така увага з боку іноземних інвесторів до бондів Велике будівництво, за словами Кубракова, продемонструвала значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтвердила довіру до України як до держави і до великих інфраструктурних проектів, зокрема.

Залучені завдяки цій транзакції $700 млн США підуть на оновлення дорожньої інфраструктури. Умови розміщення – 6,25% на термін сім років.

У підготовці розміщення брали участь Укравтодор, Міністерство інфраструктури, Міністерство фінансів, Національний банк України, Кабмін, Офіс президента і Верховна Рада України.

Організаторами випуску єврооблігацій були: загальні букранери і спільні лід-менеджери – J.P. Morgan і Dragon Capital, ко-менеджер – АТ Укрексімбанк.

Юридичні радники – White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фіскальний агент – The Bank of New York Mellon. Рейтингове агентство – S & P Global Ratings Europe Limited.

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні мають побудувати і відновити 6500 км доріг і 150 мостів.