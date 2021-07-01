Згідно з законом Про Державний бюджет України на 2021 рік, з 1 липня підвищиться прожитковий мінімум.

Прожитковий мінімум для дітей від шести років становитиме 2 013 грн, а від шести до 18 років – 2 510 грн. З цієї причини також з 1 липня зріс розмір аліментних виплат.

Згідно з чинним законодавством, гарантований щонайменший розмір аліментних виплат становить 50% від прожиткового мінімуму.

Тобто з 1 липня для дітей від шести років гарантований розмір аліментів становитиме 1 006 грн 50 копійок, а для дітей від шести до 18 років – 1 255 грн.

Водночас з 1 липня відбудеться індексація пенсій. Окремі категорії громадян України мають право отримати додаткову плату до пенсії у розмірі 100 грн.

Також газопостачальні компанії підвищили ціни на газ і світло для українців, які користуються послугами місячного тарифу.

Нафтогаз вже підвищив ціну на газ для населення з липня за тарифом Місячний на 10%. Водночас тариф на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Проте згодом споживачів планують розділити на чотири категорії за кількістю отриманих кіловат. Читайте детальніше про зміни у липні 2021 на Фактах ICTV.