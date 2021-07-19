Курс долара в Україні протягом найближчих трьох років коливатиметься в межах 28-29 грн за $1. Так, згідно з Бюджетною декларацією, у 2022 році валюта коштуватиме в середньому 28,6 грн, на кінець року – 28,7 грн.

А от у 2023 році прогнозують незначне зростання. Тому очікується, що за два роки курс долара в Україні становитиме 28,8 грн за $1. Але на кінець 2023-го він може становити 28,9 грн.

Перевищить позначку у 29 грн іноземна валюта у 2024 році. Згідно з прогнозом уряду, тоді середній обмінний курс долара підскочить до 29,2 грн. Не виключено, що на на кінець 2024 року він може становити 29,4 грн.

15 липня депутати Верховної Ради схвалили Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки та рекомендації щодо бюджетної політики.

Тепер уряд має їх врахувати під час підготовки проекту держбюджету на 2022 рік та складання бюджетної декларації на 2023-2025 роки.

Передбачається, що надходження до держбюджету в 2024 році зростуть до 1 трлн 452 млрд грн. А розмір мінімальної заробітної плати в найближчі три роки збільшиться з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7,665 тис. грн на початок 2024 року.