Курс доллара в Украине в течение ближайших трех лет будет колебаться в пределах 28-29 грн за $1. Так, согласно Бюджетной декларации, в 2022 году валюта будет стоить в среднем 28,6 грн, на конец года — 28,7 грн.

А вот в 2023 году прогнозируют незначительный рост. Поэтому ожидается, что через два года курс доллара в Украине составит 28,8 грн за $1. Но к концу 2023-го он может составлять 28,9 грн.

Превысит отметку в 29 грн иностранная валюта в 2024 году. Согласно прогнозу правительства, тогда средний обменный курс доллара подскочит до 29,2 грн. Не исключено, что на на конец 2024 года он может составлять 29,4 грн.

15 июля депутаты Верховной Рады одобрили Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и рекомендации по бюджетной политике.

Теперь правительство должно их учесть при подготовке проекта госбюджета на 2022 год и составлении бюджетной декларации на 2023-2025 годы.

Предполагается, что поступления в госбюджет в 2024 году вырастут до 1 трлн 452 млрд грн. А размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 до 7,665 тыс. грн на начало 2024 года.