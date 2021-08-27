Ціна на газ у вересні для побутових споживачів не зміниться

У вересні 2021 року для побутових споживачів діятиме базовий річний тариф на газ, встановлений у травні.

Тобто ціни не зміниться і коливатимуться, як і раніше, у діапазоні від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчу ціну запропонували споживачам Агросинтез Трейдінг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн), а ще Нафтогаз (7,96 грн).

У Чернівецької, Житомирської та Херсонської обласних енергопостачальних компаній найвища річна ціна – 13,5 грн за кубометр.

У більшості компаній газ коштує до 9 грн за куб.

В Україні з травня 2021 року до квітня 2022-го діятиме базова річна ціна газ. На неї автоматично перевели всіх побутових споживачів.

Проте українці за бажанням можуть переходити інші тарифні плани – місячні або сезонні.

Джерело: ГазПравда