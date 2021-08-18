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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Опалювальний сезон 2021-2022: якою буде ціна газу у тарифі на тепло

опалення

Усі регіони України разом з теплокомуненерго нині вже готуються для опалювального сезону, зокрема працюють над тарифами на тепло, під час формування яких важливо врахувати фіксовану ціну природного газу – 7 420 грн за тисячу кубометрів.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

– Наразі кожен регіон за участі представників теплокомуненерго та голів міст працює над технічною підготовкою початку опалювального сезону. Сьогодні усім нам важливо об’єднатися і спільними зусиллями забезпечити стабільне проходження опалювального сезону 2021-2022 року, – наголосив він.

Мінстр також нагадав, що повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні були передані органам місцевого самоврядування.

У підземних сховищах накопичено вже понад 17,5 млрд кубометрів газу, і цього, за словами голова правління НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка, достатньо для забезпеченяя опалювального сезону 2021-2022.

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Нафтогаз уже оприлюднив новий тариф – Комфортний сезон. Вартість газу в цьому тарифному плані становить 7,96 грн/куб. м із ПДВ без доставлення.

Водночас у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки закладено зростання тарифів на опалення та гарячу воду для населення у 2021 році на 33%.

У Києві вже оприлюднили нові тарифи опалення та гарячу воду, які діятимуть з 1 жовтня 2021 року.

Джерело: Мінрегіон

Фото: Dreamstime

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