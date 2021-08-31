Надходження від податкової амністії не закладали в бюджет – Марченко

У Мінфіні не беруться оцінювати надходження від податкової амністії, яка стартує 1 вересня, оскільки зараз важко прогнозувати, скільки українців скористається одноразовим добровільним декларуванням.

– Ми дуже обережно ставимося до будь-яких очікувань. Хотілося б отримати значні кошти до державного та місцевих бюджетів. Але загалом, я хочу сказати, що ми будемо реагувати у мірі того, як здійснюватиметься декларування. Тільки тоді можна буде робити якісь оцінки, – заявив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко.

Тому в бюджеті на 2022 рік, за його словами, не закладали кошти, отримані від податкової амністії.

– Це одноразове декларування має багато психологічних, емоційних моментів. Якщо ми зможемо переконати суспільство, що є така можливість, і значна частка активів буде легалізована, це вже буде перемогою, – підсумував глава Мінфіну.

Податкова амністія діятиме протягом року – з 1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022-го. Вона передбачає одноразове добровільне декларування фізичною особою активів, розміщених на території України чи за кордоном, з яких на момент отримання податки були сплачені не в повному обсязі або взагалі не сплачені.

Загальна ставка збору становитиме 5%, для активів, розміщених за кордоном, – 9%, а ставка для ОВДП – 2,5%.

Подати добровільну разову декларацію можна онлайн – за допомогою електронного кабінету платника.