У ніч з 25 на 26 вересня українці можуть зіткнутися з проблемами у роботі мобільного додатку Приват24 для бізнесу.

Про це повідомив заступник керівника напрямку комунікацій та прес-секретар Приватбанку Олег Серга на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, на вихідні вночі Приватбанк проводитиме технічні роботи з модернізації онлайн банку, тож деякі функції під час користування можуть бути недоступними.

Він закликав українців врахувати час проведення робіт, якщо вони планують переказати платежі вночі. Приватбанк вибачився за тимчасові незручності.

Напередодні Приватбанк призупинив роботу сервісів, усіх банкоматів та терміналів. Під час цього не можна було здійснити транзакції онлайн.

Це відбулося через те, що фінансова установа займалася оптимізацією процесів. Не працювали банкомати, термінали, додаток Приват24, сервіс онлайн-верифікації LiqPay. Водночас українці не могли здійснити транзакції за банківськими картками.