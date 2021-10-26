Профіцит (перевищення доходів над витратами) державного бюджету у вересні 2021 року становив 29,7 млрд грн, тоді як державний бюджет у січні-вересні зведено з дефіцитом 39,8 млрд грн.

Загальний фонд у перший місяць осені було зведено з дефіцитом 26,9 млрд грн, тоді як дефіцит загального фонду за січень-вересень становив 40,6 млрд грн.

– Запозичення у вересні становили 60,6 млрд грн, а за дев’ять місяців – 370,74 млрд грн. У тому числі внутрішні запозичення становили 20,66 млрд грн у вересні, а в січні-вересні досягли 262,56 млрд грн, – зазначили у Держказначействі.

Тим часом у вересні погасили 74,6 млрд грн. За дев’ять місяців – 357,6 млрд грн, зокрема внутрішні – 15,2 млрд грн у вересні та 269,3 млрд грн – за дев’ять місяців.

Приватизація за підсумками січня-вересня цього року принесла 2 млрд грн за річного плану 12 млрд грн, свідчать дані Держказначейства.

Доходи держбюджету в січні-вересні становили 924,48 млрд грн, у тому числі за загальним фондом – 783,3 млрд грн при плані 754,7 млрд грн. Витрати держбюджету за дев’ять місяців склали 960,8 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 827,9 млрд грн за плану 896,2 млрд грн.

Кожен громадянин України заплатить суму в розмірі 14 тис. грн протягом 2022 року зі своїх податків на обслуговування та погашення державного боргу.

Про це заявив очільник Рахункової палати Валерій Пацкан під час розгляду законопроекту про держбюджет України на 2022 рік на засіданні народних депутатів Верховної Ради.

За його словами, загалом борг наприкінці 2022 року може збільшитися до 3,1 трлн грн. Тобто за рік він збільшиться на 178 млрд грн, або на 4,3 тис. грн на українця.