Якщо Верховна Рада не зможе одразу ухвалити законопроект про держбюджет на 2022 рік, документ доведеться розглядати постатейно, а весь процес затягнеться до кінця грудня.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу у Верховній Раді спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як відомо, розгляд законопроекту про держбюджет-2022 планується на цей тиждень (а саме на четвер, 2 грудня).

За словами Стефанчука, найбільш складна робота над документом вже була здійснена.

– Ми, мабуть, уперше за всю історію Верховної Ради повністю обговорили цей законопроект до першого читання, – розповів спікер, відповідаючи на запитання, чи вдасться ухвалити держбюджет-2022 цього тижня в цілому.

Стефанчук уточнив, що зараз очікуються пропозиції від Кабінету міністрів для розгляду в другому читанні. А далі є два варіанти: або держбюджет ухвалять одразу, або буде тривале постатейне голосування, яке може зайняти не один день.

– У нас є варіант проголосувати в другому читанні і в цілому. Або якщо ми не голосуємо в другому читанні, ми фактично розкриваємо постатейне голосування в третьому читанні. І це означає, що депутати повинні бути готові до того, що до Нового року ми змінимо календарний графік і щодня будемо голосувати постатейно для того, щоб до Нового року Україна отримала цей бюджет, – наголосив Стефанчук.

Спікер ВР додав, що постатейний розгляд держбюджету раніше вже практикувався: це називали “бюджетними ночами”, коли нардепи буквально до пізньої ночі постатейно голосували за документ.

Стефанчук висловив сподівання, що цього разу таких “бюджетних ночей” не буде, і нардепи знайдуть консенсус з ключових питань: фінансування медиків, військових, вчителів, соціальної інфраструктури.

– Я таких передумов (для “бюджетної ночі”, – Ред.) не бачу. Але я, як професійний юрист, повинен мати одразу декілька планів. Я дуже не хочу переходити до плану В і плану С, а хочу, щоб ми пішли по плану А, як це робиться в нормальних цивілізованих країнах, і Україна отримала прогнозований бюджет на наступний рік, – зазначив Стефанчук.

2 листопада народні депутати закінчили розгляд поправок до законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (№6000). Верховна Рада ухвалила документ за основу і в цілому в першому читанні.

Згідно із законом про регламент парламенту, остаточно державний бюджет на 2022 рік мали б ухвалити до 1 грудня. Проте очевидно, що цього вже не станеться.

Про ключові показники держбюджету-2022, які закладає Кабінет міністрів, – читайте в матеріалі.

Фото: Верховна Рада