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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Це може врятувати: гроші з єПідтримки дозволено витрачати на усі товари

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Це може врятувати: гроші з єПідтримки дозволено витрачати на усі товари

Починаючи з 2 березня, в Україні знято обмеження з карток єПідтримка, куди нараховувалася так звана ковідна тисяча. Відтепер коштами з цієї карти можна розрахуватися за будь-які товари, а також допомогти Збройним силам України.

– Ковідну тисячу можна витратити на будь-які продукти та товари, а також відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за шість днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень, – повідомили у Мінцифри.

Станом на вечір 2 березня обмеження з карток єПідтримка зняли такі українські банки, як Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток та Укргазбанк.

– Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти, – підкреслили у Мінцифри.

Зазначимо, що картку єПідтримка як і раніше не можна поповнити власними коштами, однак кошти на ній уже дозволено переказувати на інші банківські картки і рахунки.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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