Україна знищила російську військову техніку на $3 млрд – Forbes

За оцінками видання Forbes, за час війни армія України знищила російську військову техніку на суму 331,2 млрд рублів або близько 3 млрд доларів.

Зокрема, серед цієї техніки – 33 літаки, 37 вертольотів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ).

Як повідомляється, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, ББМ – $0,6 млрд, а літаки та гелікоптери разом – $1,1 млрд.

У Forbes наголошують: ці розрахунки приблизні. Видання брало вартість одиниці техніки у відкритих джерелах.

Повідомляється, що ціна танка у розрахунках – 4 млн доларів, оскільки саме за такою ціною РФ постачала їх до Алжиру у 2006 році.

Наразі невідомо точно, які саме літаки було збито. Серед використовуваних Росією є Су-25 – за 11 млн. доларів, Су-30 – за 33 млн. доларів і Су-34 – за 36 млн. доларів.

Крім того, Збройні Сили України збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом та під Кропивницьким. Кожен із них оцінюється приблизно в 86 млн доларів.