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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Не намагайтеся перечекати, шукайте роботу: Резніков звернувся до вимушених переселенців

Юля Захарченко редакторка стрічки
Не намагайтеся перечекати, шукайте роботу: Резніков звернувся до вимушених переселенців

Україна зможе перемогти Росію – для цього наша економіка має працювати та створювати відповідні можливості для оборони.

Партнери та міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги уряд швидко відновить всю зруйновану інфраструктуру, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

– Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу, – наголосив Резніков.

До перемоги Україна має запустити роботу всіх можливих сфер. У Центральній та Західній Україні розгортатимуть додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони.

– Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити, – зазначив очільник Міноборони України.

Міністр запевнив, що держава робитиме все можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій, наприклад, діятимуть програми прямої підтримки людей.

Уряд робить особливий акцент на забезпечення логістики: руху не тільки військових вантажів, але й гуманітарної допомоги та звичайних товарів.

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Фото: УНІАН

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