Європейська комісія запропонувала на рік скасувати торговельні бар’єри для України. Йдеться про мита, зокрема антидемпінгові, та квоти.

Усе для того, щоб підтримати наших виробників, які оговтуються від навали рашистів! Хто з наших виробників зможе скористатися безмитним режимом і коли він запрацює – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати всі мита і квоти для українських експортерів. Такими обмеженнями Євросоюз захищав своїх виробників від конкуренції.

Якщо рішення затвердять, наші компанії зможуть вільно експортувати свою продукцію на ринок Євросоюзу, це рішення стане безпрецедентним, каже заступник міністра економіки України Тарас Качка.

– Воно є великою інвестицією у збереження спроможностей нашої економіки, а також істотним пришвидшенням економічної інтеграції України до Європейського Союзу, – зазначив Качка.

Нині ринок Євросоюзу є головним для наших експортерів. Через блокування українських портів росіянами, експортувати в решту світу, зокрема в Азію та Африку, доводиться теж через територію ЄС, використовуючи європейські порти.

Але така логістика дуже дорога, і через це дорожчає собівартість продукції, тож цей експорт стає невигідним, пояснює директор інформаційно-аналітичного центру GMK Center Станіслав Зінкевич.

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– Логістика подорожчала удвічі, і це робить нашу продукцію неконкурентною. Саме тому європейський ринок, який поряд, для нас є найважливішим, – каже Зінченко.

Тож чим більше купуватиме у нас Євросоюз, тим вигідніше нашим виробникам, зазначає аналітик.

У ЄС найкраще продається наша металургійна та аграрна продукція. Це більше половини нашого експорту.

Водночас багато продукції, особливо з великою доданою вартістю, обкладається митами, попри те, що ще з 2016-го між Україною та Євросоюзом діє угода про зону вільної торгівлі. ЄС встановлює безмитні квоти на нашу продукцію.

Усе для того, щоб захистити свого виробника – пояснює директор брюссельського офісу Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA) Назар Бобицький.

– Тарифні квоти ЄС запроваджував на так звані чутливі товари. Тобто ті товари, де Україна завжди була конкурентна по ціні, якості, і де європейське аграрне лобі надзвичайно тиснуло на Єврокомісію, щоб захиститися від нашого експорту, – зазначив Бобицький.

Є продукція, на яку квоти просто мізерні. А потенціал експорту – величезний. Це, наприклад, курятина, томатна паста, соки, крупи і мед.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький каже, експортувати понад квоту іноді геть не вигідно.

– Зазвичай поза квотою мито могло становити навіть до 100%, тобто вдвічі дорожчою ставала би продукція. А деякі квоти вичерпувалися вже за кілька днів, – каже Висоцький.

Наприклад, без бар’єрів наші експортери меду можуть ввозити в Євросоюз лише 6,5 тис. т. Все, що більше – обкладається митом у понад 17%.

Директор однієї з компаній, яка експортує мед, Станіслав Паньковський каже, встигнути скористатися квотою вдається одиницям.

– Квота просто смішна, використовується за один-два дні. Хто встиг, хто перший відправив, той скористався квотою, – зауважив Паньковський.

До продукції металургійного комплексу застосовували ще й антидемпінгові мита. Наприклад, для українських труб це – 8%, гарячекатаного прокату – €60 за тонну.

І хоч нині наше виробництво лише відновлюється і є багато проблем з логістикою, які перешкоджають експорту, рішення Євросоюзу про скасування торговельних бар’єрів буде чи не найпотужнішою підтримкою наших виробників, переконаний заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це дозволить нашим виробникам працювати більш ефективно, і ті гроші, які раніше у вигляді мит сплачувалися в бюджети інших країн, тепер будуть залишатися в Україні, працювати на українську економіку і відновлювати чи створювати нові робочі місця, – каже Кисилевський.

Пропозицію Єврокомісії має ще підтримати Рада ЄС та Європарламент. Але заступник міністра економіки України Тарас Качка очікує, що безмитний режим запрацює вже до кінця цього місяця.

– Думаю, що підтримка в Раді ЄС буде, в Європарламенті вона буде однозначно, бо ми бачимо, якою є політична підтримка України в Європейському Союзі, – прогнозує Качка.

Водночас Євросоюз залишає за собою право скасувати безмитний режим. Якщо європейські виробники колективно доведуть, що хвиля експорту з України тієї чи іншої продукції є настільки великою, що завдає шкоди їхнім позиціям на ринку ЄС.

А також у випадку запровадження Києвом нових мит та обмежень на імпорт товарів з Європейського Союзу.