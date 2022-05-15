З кінця квітня українська влада веде активну роботу, щоб подолати дефіцит пального, який виник в Україні в результаті повномасштабної російської агресії. І хоча ситуація дещо покращилася, залишається чимало проблем.

Черги на АЗС та по-справжньому європейські ціни — досі наша реальність. Тож чи очікувати на якісь зміни найближчим часом?

Логістичні проблеми

Не вдається вирішити проблему постачання пального в основному через логістику.

Ринок України наповнювався пальним з РФ та Білорусі, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу ці постачальники одразу ж відпали.

Переорієнтування на європейський ринок дається досить важко, адже Європа була не готова до того, що нам знадобиться бензин у таких об’ємах.

Тим паче, що логістика нині також є проблемою. Доступ до портів перекритий, а налагоджених шляхів з Європи дуже мало.

Зараз дивляться

– Як виявилося, наприклад, Німеччиною можуть їхати лише німецькі вагони. Тобто не може наш вагон поїхати і забрати те пальне. А вагонів своїх у них немає. Глухий кут. Зараз будуть вирішувати, як це можна організувати. Багато урядів європейських є власниками портів, перевізників. Там теж все складно, – пояснив Центру економічної стратегії директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

А та логістика, яка працює нині, є досить дорогою, зауважує віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал.

Тобто навіть отримувати пальне нам стало набагато важче.

– Нині набагато дорожча нафта, набагато дорожча логістика Україною, зокрема, й тому, що вона інакша. Раніше було більше моря і труб, а зараз взагалі треба (доставляти – Ред.) дорогами. Крім того, потрібно засекречувати постачання, особливо возити, що є дуже дорогим, – пояснює Шаповал.

Дорожчі нафтопродукти та логістична складова не привід “опускати руки”. Нині влада працює над тим, щоб забезпечити достатній рівень постачання пального.

– За нормального споживання в травні нам необхідно 96 тис. тонн бензину та 256 тис. тонн дизелю. Тобто необхідний ресурс у Європі законтрактований. Є логістичні питання, які ми вирішуємо в щоденному режимі, – пояснила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Водночас економіст Олег Пендзин вважає, що нинішні проблеми з логістикою не дають змоги повноцінно забезпечувати потреби населення.

Навіть за найбільш оптимістичними розрахунками, дефіцит пального нікуди не зникне.

– Згідно зі звітністю за 2020-2021 роки, Україна споживає близько 1,7 млн тонн бензинів і 5,2 млн тонн дизелю. Якщо це розділити на 12… то в нас виходить 146 тис. тонн бензинів і 420 тис. тонн дизелю щомісяця. Тобто близько 600 тис. тонн пального ми спалюємо. Нехай через війну, тимчасово переміщених осіб буде 400 тис. тонн пального. З офіційної заяви пані Свириденко випливає, що Україна домовилася на наступний місяць щодо постачання 70 тис. тонн бензинів та 210 тис. тонн дизеля. Навіть з нашим оптимістичним прогнозом споживання виходить з 30% дефіциту ринку, – пояснює Пендзин.

Це означає, що і черги з АЗС не зникнуть, поки не зменшиться попит на пальне або не налагодиться логістика.

Але враховуючи, що пропускна здатність залізниці та доріг України навряд чи зможе збільшитися, можна очікувати, що дефіцит пального буде до кінця повномасштабної фази війни.

Як знайти бензин

Нинішня рекомендація водіям – мінімізувати своє пересування містом, щоб не витрачати дефіцитне пальне.

Звичайно, є випадки, коли дотримуватися цього правила неможливо. В такому разі варіантів небагато – доведеться шукати бензин на заправках.

Наприклад, для Києва навіть розробили спеціальну карту для відстежування наявності пального на АЗС.

Також створили карту ЛУН Місто, яка хоча й охоплює АЗС майже на всій території України, показує далеко не всі мережі.

Дізнатися про наявність бензину можна й на гарячих лініях кожної з мереж АЗС:

ОККО – 0 (800) 50-11-01;

WOG – 0 (800) 30-05-25;

SHELL – 0 (800) 50-04-23;

МОТТО – 0 (800) 33-02-50;

KLO – (067) 245-75-00;

UPG – 0 (800) 50-00-64;

SOCAR – 0 (800) 50-85-85;

AMIC – 0 (800) 50-11-10;

БРСМ – 0 (800) 30-34-04;

AVIAS/ANP – 0 (800) 50-17-88.

Але реальність нині така, що навряд чи всі охочі зможуть заправити своє авто.

Тобто навіть попередньо дізнавшись про наявність бензину на АЗС та простоявши величезну чергу, ви все одно можете не отримати бажаного.

– Обсягу законтрактованих тонн не вистачить для того, щоб покрити всіх охочих. Навіть якщо зважати, що загальний обсяг споживання пального зменшився. Хоча, на мою думку, це не так, адже тривають воєнні дії і додалась відповідна техніка, – каже Пендзин.

Ще одним варіантом є використання талонів на пальне. Хто їх може отримати, залежить лише від політики мереж АЗС.

Деякі з них дають змогу придбати їх як фізичним, так і юридичним особам, а інші – лише юридичним особам, але після укладення відповідного договору.

Але вони в будь-якому випадку будуть дорожчими за встановлену на АЗС ціну.

Ціни без межі

Ціна також є складовою проблеми дефіциту бензину. Фактично вона перебуває на державному регулюванні, але оскільки пальне постачається з Європи, то й ціна на нього європейська.

В середньому заправитися можна за 37,5-42,5 грн за літр пального. Найближчим часом ціна залежатиме від того, яким шляхом піде влада.

Шаповал наполягає на тому, що Кабмін збереже держрегулювання вартості пального, адже фактично не має іншого виходу у нинішніх умовах.

– Уряд може змінити регулювання, а не зняти його. Не думаю, що нині без нього можна обійтися. Воно просто може бути на попит, пропозицію, вартість пального. Тобто є дуже багато підходів до запровадження (регулювання – Ред.)… Важко напевне сказати, якою буде ціна пального… Для покупців, думаю, уряд може стримувати її і на рівні 60-70 грн/л, але це лише мої спекуляції. І надалі модерувати іншими інструментами. Не думаю, що уряд поставить ринкову ціну, оскільки це буде не оптимальне регулювання, – пояснює Шаповал.

Якщо Кабмін все ж відпустить ринок у “вільне плавання”, то варто очікувати, що дефіцит пального потроху спаде.

Але через це й ціни на нього будуть зовсім іншими.

– Єдиний спосіб зняти дефіцит – відпустити ринкову ціну. Тобто нинішні 40 грн за літр бензину – це ціна, на яку стоятимуть черги по 250 авто, а вистачатиме реально 50 авто. Якщо ми відпустимо ціну – вона буде 70-80 грн/л. За таких цін бензин на заправках буде і черг не буде. Бо мало хто зможе заправлятися – це буде дорого. Але ті, кому сильно знадобиться – зможуть заправитися, – розповідає Пендзин.

В іншому ж випадку державі потрібно потурбуватися про те, щоб ціни на пальне реально регулювалися. Хоча це й складно за нинішніх умов.

За словами Куюна, є досить багато схем, за якими пальне продають по 50-60 грн/л, і це треба припиняти.

– Сенс держрегулювання у його нинішньому вигляді мені незрозумілий з інших міркувань. Чому ніхто не контролює дотримання граничних цін? У цьому сенс держрегулювання як такого, – пише Куюн.

Попри всі обіцянки держави щодо подолання дефіциту пального, реальних перспектив вирішення цього питання майже немає.

Так, завдяки зусиллям влади в найближчій перспективі ситуація може дещо покращитися, але не до такого стану, щоб із заправок масово зникли черги.