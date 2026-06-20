В Офісі президента України відмовилися коментувати рішення польського президента Кароля Навроцького щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла та не відповіли, чи може цей крок вплинути на майбутній візит глави держави до Польщі для участі в Конференції з відновлення України.

Про це пише Європейська правда.

Чи поїде Зеленський до Польщі після позбавлення ордена Білого Орла

За даними Європейської правди, радник президента України Дмитро Литвин відмовився коментувати рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського польської державної нагороди — ордена Білого Орла.

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Під час спілкування з журналістами представнику Офісу президента поставили запитання щодо ставлення української сторони до цього рішення, а також про те, чи може воно позначитися на планах глави держави відвідати Польщу для участі в Конференції з відновлення України.

У відповідь Дмитро Литвин коротко зазначив, що в Офісі президента не коментують це питання.

Тож українська сторона наразі офіційно не висловлює своєї позиції ані щодо рішення польського президента, ані щодо можливих змін у графіку міжнародних поїздок Володимира Зеленського.

Конференція з питань відновлення України (URC 2026) має відбутися в місті Ґданськ 25–26 червня 2026 року за спільної організації Республіки Польща та України.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

У Варшаві пояснили це рішення суперечками, що виникли після присвоєння одним із українських військових підрозділів назви на честь діячів УПА.

За словами Навроцького, у польсько-українських відносинах існують питання, які потребують особливої чутливості та взаємної поваги до історичної пам’яті.

Водночас польський президент наголосив, що його рішення не спрямоване проти українського народу і не означає перегляду курсу Варшави щодо підтримки Києва.

Він також підкреслив, що Польща й надалі вважає Росію державою-агресором та підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російського вторгнення.

Після цього глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що поверне Польщі Командорський хрест із зіркою ордена За заслуги перед Польщею, отриманий у 2022 році. Він назвав рішення Варшави стратегічною помилкою та наголосив, що такі дії можуть грати на користь Росії.

За його словами, йдеться не про самі відзнаки, а про принцип взаємної поваги між державами та визнання рішень одна одної.

Слідом за очільником МЗС від Кавалерського хреста ордена За заслуги перед Республікою Польща відмовився посол України в Польщі Василь Боднар.

Він назвав рішення польського президента історично несправедливим та зазначив, що в умовах війни таке рішення сприймається особливо болісно й емоційно, як жест щодо всього українського народу.

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею, яким був нагороджений торік.

Він назвав рішення польської сторони недружнім кроком і застеріг, що такі дії можуть бути використані Росією для поглиблення протиріч між Києвом і Варшавою.

Буданов підкреслив, що попри складні історичні питання, Україна й надалі виступає за партнерські відносини з Польщею на основі взаємної поваги, а політизація історії лише посилює ризики для обох країн.

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