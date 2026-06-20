Вибухи в Одеській області пролунали вранці 20 червня під час чергової атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одеській області 20 червня: що відомо

Під час вибухів в Одеській області сьогодні, 20 червня, було завдано удару по АЗС регіону.

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За попередніми даними, російський ударний безпілотник атакував автозаправну станцію на півдні Одеської області.

Унаслідок влучання виникла пожежа. Загорівся газовоз, а також пошкоджень зазнала обшивка операторської будівлі.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували займання та не допустили поширення вогню.

За інформацією обласної влади, минулося без постраждалих.

Пізніше ворог повторно атакував Одеську область, цього разу поціливши БпЛА по території транспортного та будівельного підприємств.

Унаслідок атаки пошкоджено порожні паливні ємності. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники.

Під час цієї атаки також обійшлося без постраждалих.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків вибухів в Одеській області 20 червня та обстеження території.

Нагадаємо, що вночі проти 20 червня російські війська атакували Україну 99 безпілотниками різних типів.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знешкодили 92 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучання семи ударних БпЛА на трьох локаціях та падіння уламків ще на трьох.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 578-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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