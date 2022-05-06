Через дії країни-агресора Росії світ перебуває за кілька кроків від політичного хаосу, який може охопити десятки держав. Цей хаос може стати наслідком продовольчої та інфляційної криз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в британському аналітичному центрі Chatham House.

Він нагадав, що РФ спочатку шантажувала світ та створила енергетичну кризу, вимагаючи запуску свого газопроводу Північний потік-2.

– Шантажуючи Європу для запуску газопроводу Північний потік-2 минулого року, Росія спровокувала енергетичну кризу в Європі. Газпром свідомо не давав ринку потрібний обсяг газу, щоб покрити дефіцит. І як наслідок усього цього – газові ціни в Європі сягнули максимумів, причому історичного максимуму. Це вдарило по всіх європейцях без винятку, – зазначив президент.

Він розповів, що зараз РФ блокує українські порти, що є елементом повномасштабної війни країни-агресора проти України. Через такі дії Москви світовий ринок залишився без достатніх поставок деяких важливих видів української продукції: зерна, соняшникової олії, кукурудзи, іншої аграрної продукції.

– Які наслідки ми бачимо? У деяких країнах – дефіцит соняшникової олії. В інших країнах – гальмують ланцюжки агровиробництва, пов’язані з нашими поставками. Ще в інших країнах очікується дефіцит базових продуктів харчування, – розповів Зеленський.

Глава держави додав, що наслідки таких дій РФ відчують мешканці Африки, Близького Сходу, Азії, а в подальшому – й інші регіоні світу.

– Усе це разом створює тиск на ціни: на півночі Африки, на Близькому Сході, в країнах Азії. А в подальшому це стосуватиметься інших регіонів світу. І постраждають найбідніші. Ми впевнені, що постраждає і середній клас. Очевидно, що політичні наслідки цього можуть бути небезпечними. Чому я говорю: політичний хаос – це одна зі складових харчової безпеки, – наголосив Зеленський.