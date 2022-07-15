Як платити за газ після зміни постачальника: Нафтогаз опублікував пояснення

Липень, 15 в 12:36

Газопостачальна компанія Нафтогаз України, яка обслуговує майже все населення країни, пояснила, як платити за газ після зміни постачальників.

– Закликаємо вас використати онлайн-сервіси для розрахунку з Нафтогазом. Уникайте скупчення людей та черг з метою вашої безпеки, – заявили в компанії.

Там зазначили, що заплатити за газ можна в особистому кабінеті на my.gas.ua, у GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger.

Також оплатити послуги газопостачання пропонують через мобільні програми і сайти банків та платіжних систем: LiqPay, Apple Pay, Portmone, Google Pay, EasyPay, iPay.

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– Ми щиро дякуємо всім, хто платить за спожитий обсяг! Саме сумлінність українців дозволяє нам працювати та підтримувати нашу державу у цей непростий час. Кожен сплачений рахунок – це ще один крок до перемоги, – йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою компанії.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні майже 10 млн користувачів газу було переведено на обслуговування Нафтогазу через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати своїх функцій.

Споживачі дізналися про переведення обслуговування лише після 20 червня, оскільки процедуру здійснили заднім числом.

При цьому багато споживачів вже заплатили за травень колишньому постачальнику, а тому у них з’явилася заборгованість за той самий період перед новим постачальником.