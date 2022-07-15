Как платить за газ после смены поставщика: Нафтогаз опубликовал пояснение

Июль, 15 в 12:36

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины, которая обслуживает почти все население страны, объяснила, как платить за газ после смены поставщиков.

– Призываем вас использовать онлайн-сервисы для расчета с Нафтогазом. Избегайте скопления людей и очередей в целях вашей безопасности, – заявили в компании.

Там отметили, что заплатить за газ можно в личном кабинете на my.gas.ua, в GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger.

Также оплатить услуги газоснабжения предлагают через мобильные приложения и сайты банков и платежных систем: LiqPay, Apple Pay, Portmone, Google Pay, EasyPay, iPay.

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– Мы искренне благодарим всех, кто платит за потребленный объем! Именно добросовестность украинцев позволяет нам работать и поддерживать наше государство в это непростое время. Каждый уплаченный счет – это еще один шаг к победе, – сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой компании.

Напомним, с 1 мая в Украине почти 10 млн пользователей газа были переведены на обслуживание Нафтогаза из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

Потребители узнали о переводе обслуживания только после 20 июня, так как этот перевод провели “задним числом”.

При этом многие потребители уже заплатили за май прежнему поставщику, а потому у них появилась задолженность за тот же период уже перед новым поставщиком.