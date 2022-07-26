Перерахували 49 млрд грн: Україна профінансувала пенсії у липні на 100%

Липень, 26 в 18:14

Уряд України профінансував пенсії у липні на 100%, перерахувавши 49 млрд грн. Це на близько 15% більше, ніж у липні минулого року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, також продовжується програма урядових виплат по 6,5 тис. грн для роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Близько 9 тис. українців вже мають роботу за цією ініціативою.

Шмигаль зазначив, що уряд запустив програму єРобота, яка передбачає видачу безповоротних грантів для створення нового бізнесу. Вже отримано понад 5 тис. заявок.

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Ці звернення оброблюють, а вже найближчим часом планують погодити перші майже 500 грантів. Шмигаль вважає, що громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати та шукати нові можливості — це свідчить про те, що українців неможливо здолати.