Червень, 24 в 18:00

У рамках нової програми єРобота держава надасть до 8 млн грн безповоротних грантів на створення та розвиток переробних підприємств, зокрема, у сфері деревооброблення, меблевого виробництва, металооброблення, агроперероблення, виробництва будівельних матеріалів та інших.

Підприємці можуть витратити гроші на закупівлю необхідного обладнання. Отримувачі грантів мають створити щонайменше 25 нових робочих місць та заплатити податки. Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що для перших заявників власний внесок за програмою може становити близько 30%. Крім того, надаються додаткові можливості для отримання доступного кредиту за програмою 5-7-8 у розмірі до 16 млн грн.

Зараз дивляться

Загалом уряд анонсував запуск шести грантових програм у рамках нового проєкту єРобота, за допомогою якого українці можуть розпочати власну справу, розширити бізнес або почати нову кар’єру. Згодом у мобільному додатку Дія з’явиться можливість подання заявок на грантові ініціативи.