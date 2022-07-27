Липень, 27 в 15:00

Від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України за кордон виїхало майже 8 млн українців, за даними ООН. Це переважно жінки з дітьми.

Звісно, за понад п’ять місяців війни майже половина з них повернулися, але решта отримали статус тимчасового захисту та облаштовуються в інших країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Британії, Ірландії, США та Канаді.

Саме там українці обживаються – віддають дітей до шкіл та садочків, знаходять нових друзів і роботу. І чим довше вони будуть за кордоном – тим збільшуються шанси на неповернення додому. Відтак, Україна може втратити найцінніше – людей.

Зараз дивляться

– Наприклад, роботу у Польщі вже знайшли понад 30% біженців. Тому владі доведеться боротися за повернення громадян, і це варто починати вже, – переконаний один із найавторитетніших експертів у сфері міграційної політики Андрій Гайдуцький.

Кожна країна, яка приймає біженців, надає їм повний соціальний пакет разом з медичним страхуванням та регулярними виплатами. Приміром, Німеччина щомісяця платить €450 допомоги. Але лише тим, хто не працює. Суттєву грошову допомогу дає Великобританія (€405 на дорослого) та Ірландія (€800 на людину).

Експерти кажуть, що такі дотації – маркетингові витрати, які швидко окупляться, бо робочої сили в країнах побільшає. Нині деякі з цих держав навіть змагаються за українців.

– Німеччина конкурує з Польщею. Там платять більше, але Польща створила легші умови для в’їзду. Також у Польщі українці легше адаптуються, насамперед через схожість мови. А ось бізнес складніше починати у Німеччині. Хоча по доходах лідирує Німеччина. Різниця між двома країнами у 2,5-4 рази залежно від регіону. Активні також ірландці. Там вже зареєструвалося 43 тис. українців. У Великобританії – удвічі більше, – каже експерт Андрій Гайдуцький.

Для швидкої адаптації українцям влаштовують безкоштовні мовні курси та спрощують працевлаштування. Причому вакансій вистачає. Приміром, у Канаді їх рекордна кількість – понад мільйон. Іноземці зацікавлені, аби українці якомога швидше працевлаштувалися.

– Наприклад, у Великобританії три місяці отримуєш дотації – €405, потім тебе відправляють в “джоб-центр”, де розпитують про навички, чим ти можеш бути корисний цій країні. І так тебе виштовхують з соціальної складової на економічну, щоб ти почав заробляти і приносити користь країні, – розповідає Андрій Гайдуцький.

У Польщі, наприклад, ви можете після приїзду почати шукати роботу, знайти роботодавця і вже разом з ним йти в міграційну службу. Отримуєте дозвіл і несете документи на те, щоб легально працювати.

Тим часом в уряді вже думають, як повертати українців. Там розробили програму для стимулювання насамперед підприємницької діяльності – єРобота.

Заявку можна подати онлайн за кількома напрямами. Перший – запуск нового бізнесу. На нього держава дасть 250 тис. грн в одні руки. Ці гроші повертати не доведеться.

– Цими грантами може скористатися та людина, яка зареєстрована як фізична особа підприємець або ще немає такої реєстрації. Тобто почати свій бізнес з нуля. Гранти видаються на різноманітні види діяльності, тобто це може бути і невелика перукарня або гуртова чи роздрібна торгівля. Це може бути будівництво, – розповідає перша заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Другий напрям – тепличний грант чи грант на садівництво. Його можуть отримати ті українці, які вже мають досвід у таких видах діяльності. Умовою для отримання грантів є створення робочих місць.

Загалом вже подано 3 603 заявки. Подати її можна через Ощадбанк або додаток Дія. Прикріпити треба і власний бізнес-план.

– Далі заявка розглядається Ощадбанком. В цьому процесі тестується ділова репутація кандидата на отримання гранту, наявність судових спорів, перебування в стані банкрутства. Тобто ми хочемо забезпечити як держава, щоби ці гранти отримували добросовісні підприємці, які дійсно мають намір інвестувати свій час і зусилля у створення робочих місць та розвиток свого бізнесу, – каже Тетяна Бережна.

Всі сподіваються, що ця група грантових програм буде великим стимулом для українців, які перебувають за кордоном, повернутися і працювати на благо нашої Батьківщини у такий складний і буремний час.

Перші гроші планують виплачувати невдовзі. Програма діятиме безстроково. Та експерти переконані – цього замало, бо ті ж таки гранти зможуть отримати не всі охочі. Насамперед треба гарантії для підприємців від влади.

– Що стосується гарантій для бізнесу – я б виокремив такий механізм, який уряд запропонував авіакомпаніям. Пам’ятаєте? Прямо перед початком війни уряд виділив 16 млрд грн на формування страхового фонду для лізингодавців. Щоб вони були спокійні, що якщо раптом щось трапиться з літаком, вони зможуть через страхову компенсувати його вартість, – каже Андрій Гайдуцький.

За його словами Гайдуцького, так бізнес набагато легше почне відновлювати роботу, бо буде спокійний і впевнений.

– У бізнесу є гроші, є заощадження. Ми це бачимо по банківській системі. Приріст депозитів населення за червень 5%, це майже 540 млрд грн. Депозити юридичних осіб впали на 2 чи 3%. Тобто нема якогось масового зняття грошей чи виїзду. Тим більше ця ситуація для певних підприємців – можливість зайняти якусь нішу на ринку, – переконаний Андрій Гайдуцький.

Скільки українців повернеться додому, поки експерти не прогнозують. Кажуть, нині досі спостерігається негативне сальдо щодо виїзду з країни. Так, за 12 днів липня за кордон виїхало 630 тис. українців. Натомість до України повернулися майже 400 тис. громадян.

Звісно, це набагато менше, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення, але все залежатиме від ситуації в країні.