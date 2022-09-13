Євро в обмінниках здешевшало: курс валют в Україні на 13 вересня
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Офіційний курс євро в Україні 13 вересня здорожчав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 37,09 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 36,71 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,30
|41,30
|Долар
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,15
|38,15
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,80 грн проти 40,90 грн 12 вересня. Продають євро за 41,14 грн (12 вересня було 41,20 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 41,50 грн (така ж ціна була 12 вересня), а продають за 41,62 грн (12 вересня було 41,65).