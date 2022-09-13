Вересень, 13 в 10:41

Офіційний курс євро в Україні 13 вересня здорожчав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 37,09 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 36,71 грн за €1. В обмінниках євро впало в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,30 41,30 Долар 39,8 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,15 38,15 Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,80 грн проти 40,90 грн 12 вересня. Продають євро за 41,14 грн (12 вересня було 41,20 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 41,50 грн (така ж ціна була 12 вересня), а продають за 41,62 грн (12 вересня було 41,65).